La Belgique continue d’attaquer Gianni Infantino

Ce lundi, la Fédération belge de football (RBFA) a officialisé son refus d’appuyer Gianni Infantino dans sa course à un nouveau mandat pour l’élection présidentielle de la FIFA en mars 2027. S’alignant sur une fronde européenne déjà menée par la Suède, l’Écosse et l’Italie, l’instance belge dénonce une opacité persistante et des failles majeures dans la gouvernance de l’organisation internationale. Au cœur des griefs figurent notamment des dérives décisionnelles, à l’image du projet avorté d’ouverture des recettes financières de la Coupe du Monde à des investisseurs privés.

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L’autre énorme point de rupture reste toutefois la gestion polémique du dossier Folarin Balogun lors du récent Mondial américain. La levée de la suspension de l’attaquant des États-Unis avant le huitième de finale contre la Belgique, après une intervention directe de Donald Trump auprès d’Infantino, suscite toujours une vive indignation à Bruxelles. Face à l’absence de réponses deux mois après les faits, la présidente de la RBFA, Pascale Van Damme, a exigé l’inscription formelle de l’affaire à l’ordre du jour du prochain Conseil de la FIFA, prévu le 15 octobre.