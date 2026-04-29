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Ligue des Champions

PSG-Bayern : «Neymar tournerait en rond comme un cafard»

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Neymar avec Santos @Maxppp
PSG 5-4 Bayern Munich

La demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (5-4) continue de faire parler dans le monde entier. Au Brésil, les observateurs ont été conquis, mais le célèbre consultant d’UOL, Walter Casagrande, a profité de ce récital pour envoyer un énorme tacle à Neymar.

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«Prenez Neymar, celui qui a joué contre San Lorenzo (match d’hier en coupe Sudamericana, ndlr), prenez ce Neymar et mettez-le au milieu du terrain du PSG et du Bayern Munich. Comment le voyez-vous sur le terrain ? Prenez ce qu’il a fait, prenez son intensité et mettez-le au PSG et au Bayern Munich. Il tournerait en rond comme un cafard, regardant dans tous les sens. Il ne toucherait pas le ballon. On ne peut pas regarder ça et dire que Neymar est capable de jouer la Coupe du Monde». L’ancien Parisien appréciera.

Pub. le - MAJ le
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