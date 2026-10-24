LOSC : la date de retour de Hamza Igamane est connue

Absent depuis janvier après une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit contractée lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, Hamza Igamane (23 ans) se rapproche progressivement d’un retour. L’attaquant marocain de 23 ans, auteur de neuf buts et deux passes décisives en 18 apparitions lors de la première partie de saison, poursuit sa rééducation et Davide Ancelotti a donné des nouvelles encourageantes de son joueur, qui se trouve désormais dans la dernière phase de son travail individuel avant de réintégrer progressivement les séances collectives.

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Davide Ancelotti estime que « l’on pourrait commencer à voir Hamza Igamane avec le groupe après la trêve internationale ». « Après, à partir de là, on va voir comment on va progresser. Dans ce processus-là, il faut toujours avancer au jour le jour, parce qu’il faut voir comment les genoux réagissent. Si on est raisonnable, peut-être qu’on le reverra d’ici le mois de décembre pour la compétition. Oui, pour donner un repère, je dirais décembre », a-t-il estimé en conférence de presse. Le Marocain pourrait retrouver la compétition près d’un an après son dernier match avec Lille, disputé le 5 décembre contre l’Olympique de Marseille.