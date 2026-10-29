Mercato : le FC Barcelone a déjà 3 gros joueurs dans le viseur pour cet hiver

Ce n’était pas forcément la tendance, mais les défaites face au Paris Saint-Germain (4-2) puis contre le Real Madrid (2-1) ont convaincu les dirigeants barcelonais et Hansi Flick d’une chose : il va falloir recruter cet hiver. L’effectif barcelonais a ainsi de nombreuses lacunes, principalement dans le secteur défensif, et elles risquent de coûter cher dans les gros matchs à enjeu de la deuxième partie de saison si rien n’est fait.

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Le nom de Finn Jeltsch, jeune défenseur central de 20 ans évoluant à Stuttgart, revient ainsi régulièrement ces derniers jours. Hansi Flick et son staff sont séduits par les qualités du joueur - robuste, intelligent et doué balle au pied - et les rapports des scouts barcelonais indiquent qu’il pourrait s’adapter sans trop de soucis au jeu de l’équipe. Il pourrait arriver dès cet hiver, même s’il faudra mettre la main à la poche, et vendre d’abord. Mais ce n’est pas tout…

De jolis noms

Comme l’indique Catalunya Ràdio, le président barcelonais rêve d’un joueur : Pedro Porro, latéral droit de Tottenham champion du monde avec l’Espagne l’été dernier. C’est son principal objectif pour les prochains mercatos, alors que le champion d’Espagne a tenté le coup l’été dernier, mais les Spurs demandaient plus de 60 millions d’euros. Porro a même prolongé jusqu’en 2031, avec une revalorisation salariale à la clé. Mais Joan Laporta ne lâche pas l’affaire et pense sérieusement à lui pour cet hiver, même si là aussi, il faudra des départs d’abord. Son entente avec Lamine Yamal en sélection et son profil de latéral résolument offensif séduisent clairement les Barcelonais.

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Ce n’est pas tout. Sport rajoute que le club suit de très près la situation d’Estêvão Willian, à qui les médias anglais prêtent des intentions de départ. Le Barça est très attentif à toute possible évolution, alors que Deco, le directeur sportif, adore l’attaquant de 19 ans et souhaitait déjà l’enrôler quand il était à Palmeiras. Le média turc Milliyet rajoute que le Barça est intéressé par Aleksey Batrakov, milieu offensif russe de Galatasaray de 21 ans qui avait d’ailleurs marqué contre les Catalans en Ligue des Champions. Arrivé cet été, il s’est vite imposé comme une des stars du championnat ottoman, tapant dans l’oeil du Barça, mais de bien d’autres clubs. Affaire(s) à suivre…