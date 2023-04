Man City : Pep Guardiola compare Erling Haaland à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Auteur d’un nouveau doublé face Southampton ce samedi (1-4), dont un ciseau acrobatique de toute beauté, Erling Haaland n’en finit plus d’impressionner avec Manchester City. En cas de triomphe des Cityzens en Ligue des champions, le buteur norvégien pourrait légitimement être un favori pour le prochain Ballon d’or. En conférence presse d’après-match, son mentor, Pep Guardiola, n’a pas hésité à le mettre au même niveau que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, à leurs grandes heures.

« Si vous regardez le nombre de matches qu’Erling Haaland a joués dans sa carrière professionnelle, et que vous comparez les buts qu’il a marqués dans le même nombre de matches, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont à égalité au plus haut niveau, en termes de buts marqués. Il a marqué autant que Cristiano, mais je pense que Messi est un joueur plus complet. (…) Erling n’a que 22 ans et arrive dans le championnat le plus difficile du monde. Je peux parler parce que j’ai connu d’autres championnats, et faire ce qu’il a fait est tout à fait remarquable. »

