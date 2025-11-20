Le médecin des Bleus se lâche complètement sur le PSG

Médecin de l’équipe de France depuis 2012, Franck Le Gall (en chasuble sur la photo) était invité à comparaitre devant la 17e chambre d’instruction du tribunal de Paris, dans le cadre du procès Deschamps-Riolo. C’est en effet ce dernier qui a diagnostiqué la blessure de Karim Benzema juste avant le début de la Coupe du Monde 2022 au Qatar après avoir fait passer une IRM au joueur au centre Aspetar de Doha. Une clinique dirigée par Hakim Chalibi, qui est également à la tête de l’équipe médicale du Paris Saint-Germain. Et si M. Le Gall a été invité à réagir, c’est à cause de la version donnée par Daniel Riolo. Le chroniqueur de RMC a assuré que Descamps avait menti et que Benzema aurait pu jouer le Mondial 2022, après avoir eu une discussion avec le docteur Chalabi, qui lui aurait évoqué une blessure moins grave que celle annoncée par Le Gall. Une version qui a eu le don de provoquer l’ire du médecin des Bleus.

« J’ai le droit de ne pas avoir confiance en Aspetar et en Chalabi, on a l’impression qu’ils ont inventé la médecine. Il y a 50 ans, le Qatar, c’était un caillou. Chalabi, ce n’est plus une référence. Ce n’est pas le bon Dieu, comme Aspetar. On se fait démonter par le PSG sur des histoires médicales qui n’ont pas lieu d’être », a-t-il déclaré, avant de régler ses comptes avec le PSG après les polémiques récentes sur les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. « Je n’ai pas d’images, je n’ai pas d’IRM, ils restent avec nous alors que le PSG les déclare blessés. Il était touché à gauche, il se blesse à droite, c’est pas de pot. Le PSG a fait jouer Désiré Doué trois matchs de suite alors qu’il revenait de blessure, il s’est déchiré et on n’a plus entendu parler de la cellule médicale du PSG. Pareil pour Ousmane Dembélé. Il y a deux poids deux mesures », a-t-il confié dans des propos relayés par Le Parisien.