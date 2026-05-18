Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le vingt-neuvième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. Et comme chaque semaine, c’est Harry Kane qui domine outrageusement les débats. L’attaquant anglais du Bayern Munich affiche un bilan impressionnant de 36 buts en 31 matches, soit la meilleure moyenne de loin après son nouveau triplé le week-end dernier. Son avance reste considérable alors qu’il ne reste que deux semaines de compétition, et le Soulier d’Or européen lui semble promis sauf énorme retournement de situation. Deuxième, le Colombien Luis Suárez réalise une saison exceptionnelle sous les couleurs du Sporting CP avec 26 buts en 30 rencontres, loin toutefois de l’Anglais malgré deux buts inscrits cette semaine. Le podium est complété par Erling Haaland même s’il n’a pas joué cette semaine en championnat pour être préservé avant la finale de FA Cup remporté par les Skyblues.

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Le Norvégien de Manchester City enchaîne les réalisations ces dernières semaines et pointe à la troisième position avec 26 buts en 34 matches. Si son bilan reste inférieur à celui de Suárez, il lui restera une dernière journée de championnat pour passer devant le Colombien. Il devance Ayase Ueda, le buteur japonais de Feyenoord, qui stagne à 25 buts en 31 matches après une journée blanche. Le Japonais voit ses rivaux se rapprocher dangereusement. Cinquième, Kylian Mbappé n’a pas su profiter du week-end pour creuser l’écart. L’attaquant du Real Madrid, du haut de ses 24 buts en 30 matches, n’a pas su marquer contre Oviedo et Séville et reste donc figé à sa position.

Cinq buteurs à 22 buts, Esteban Lepaul n’était pas loin

C’est l’une des particularités de ce classement : cinq buteurs se tiennent en quelques matches seulement avec 22 buts. Paul Onuachu bondit à la sixième place car il a marqué 22 buts en 2525 minutes. Vangelis Pavlidis (Benfica, Grèce) est septième avec 33 matches joués, Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir, Ouzbékistan) se place au huitième rang avec 22 unités en 34 matches tandis que Vedat Muriqi (Majorque, Kosovo) est neuvième avec ses 36 rencontres. Pour finir, Igor Thiago (Brentford, Brésil) conclut ce top 10 en étant dixième avec 37 matches au compteur.

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Hors du classement, mais jamais loin, plusieurs joueurs échouent tout près du but. Yanis Begraoui (Estoril) et Esteban Lepaul (Stade Rennais) totalisent respectivement 20 et 21 buts, tandis que Deniz Undav (VfB Stuttgart) et Anderson Talisca (Fenerbahçe) suivent de près avec 19 réalisations chacun. L’attaquant français, auteur de cinq buts lors des cinq derniers matches, était tout près de gratter une place dans ce top 10. Le problème est que la Ligue 1, la Bundesliga, la Serie A et la Liga Portugal ont tiré leur révérence la semaine dernière. Les buteurs de Premier League, Liga et Serie A peuvent donc essayer de prendre quelques places lors du dernier match de championnat cette semaine.

Le classement des tops buteurs européens :