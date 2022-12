Real Madrid : Toni Kroos va prendre une décision pour son avenir

La suite après cette publicité

En fin de contrat en juin 2023, le milieu de terrain allemand du Real Madrid, Toni Kroos (32 ans), en dira plus sur la suite de sa carrière en février, selon Marca. Celui qui est arrivé en juillet 2014 à Madrid, en provenance du Bayern Munich, a déjà arrêté la sélection nationale. Son entraîneur Carlo Ancelotti pense, néanmoins, qu’il va rester. La Maison Blanche semble tranquille pour les années à venir avec notamment Camavinga, Tchouameni et Valverde, mais une prolongation de Kroos ne sera pas de refus.

« Je veux continuer à donner le meilleur de moi-même, et pour moi, le club passe avant tout. Pour garantir cela, j’ai pensé que c’était le bon moment pour quitter l’équipe nationale. De cette façon, j’ai pu profiter des pauses pour récupérer, être avec ma famille, et avoir plus de force et plus d’envie de jouer pour Madrid », avait déclaré le quintuple vainqueur de la Ligue des champions, pour Movistar, en novembre dernier.

À lire

Mercato PSG : Kylian Mbappé ouvre la porte au Real Madrid