Victoria Azarenka veut voir son fils jouer au PSG

Alors que l’Open d’Australie a déjà débuté, la joueuse biélorusse Victoria Azarenka a débuté la compétition par une victoire contre l’Américaine Sofia Kenin (6-4/7-6). Celle qui a remporté ce tournoi du Grand Chelem en 2012 et 2013 est apparue en conférence de presse avec le maillot du Paris Saint-Germain. Une image assez surprenante que la joueuse a commentée : «tout le monde me pose cette question. Personne ne comprend que je les soutiens depuis 2012 et la signature de Beckham. Je suis une fan depuis longtemps et j’ai assisté à de nombreux matchs.»

Fière de son fils Léo qui est un grand fan de football, elle aimerait bien le voir réussir ses rêves : «mon fils Leo est très intéressé par le football maintenant. J’appelle ça du football, il appelle ça soccer, on a ce débat. Forcément, le petit Leo veut jouer au Paris Saint-Germain. C’est son rêve, c’est plutôt bien. Il me voit porter un maillot, il va porter un maillot, donc on est assorti.» Elle est en tout cas sa première fan : «j’adore ça, je suis insupportable, je crie, mais je suis très positive. Je suis en fait très fière parce que c’est une émotion complètement différente pour moi de soutenir mon fils. Je n’ai pas honte de crier pour lui, pas du tout. Je le soutiens beaucoup, je veux qu’il réussisse. Je veux qu’il réalise ses rêves et c’est toute une expérience pour moi d’aller à ses matchs.»

