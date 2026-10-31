Affaire Mbappé : la Chine met ses menaces à exécution contre la Liga

La polémique autour de Kylian Mbappé continue de provoquer des répercussions en Chine. Après avoir annoncé la suspension de la diffusion du championnat espagnol en raison des propos tenus par l’attaquant du Real Madrid sur Mao Zedong, la télévision publique chinoise est passée à l’action. Selon les constatations de l’Agence France-Presse (AFP), les deux premières rencontres de Liga du week-end n’ont pas été retransmises sur CCTV, le réseau de chaînes publiques contrôlé par le groupe audiovisuel étatique CMG. Vendredi soir, la rencontre entre Villarreal et l’Espanyol Barcelone (0-1) n’a ainsi pas été diffusée, tout comme le match entre l’Atlético de Madrid et Levante, programmé samedi à 14 heures. Une décision importante puisque, d’après la Liga, interrogée par l’AFP, CCTV diffusait jusqu’à présent l’intégralité des rencontres du championnat espagnol en direct. Le match Villarreal-Espanyol restait toutefois accessible sur Migu, une plateforme de streaming appartenant à l’opérateur China Mobile, lui-même contrôlé par l’État chinois.

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Cette décision intervient quelques jours après la diffusion d’une vidéo dans laquelle Kylian Mbappé évoquait un meme associant son visage à celui de Mao Zedong, qu’il qualifiait de « dictateur chinois ». Des propos qui ont déclenché une vive controverse en Chine et entraîné plusieurs conséquences commerciales pour le capitaine de l’équipe de France. Dès mardi, trois entreprises utilisant son nom et son image avaient annoncé la rupture de leurs contrats avec lui, avant que CCTV ne décide de suspendre les retransmissions de Liga. La sanction touche désormais l’ensemble du championnat espagnol, et pas uniquement les rencontres du Real Madrid. Reste à savoir combien de temps cette suspension sera maintenue et si les autres diffuseurs chinois continueront de proposer les matches. Pour l’heure, aucune date de reprise des retransmissions sur CCTV n’a été communiquée dans les informations rapportées par l’AFP.