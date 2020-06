L'ASSE et Rennes sur Vincent Aboubakar ?

Et si, après Valenciennes et Lorient, Vincent Aboubakar découvrait un nouveau club en Ligue 1 cet été ? Selon les informations de A Bola, l’attaquant du FC Porto intéresserait le Stade Rennais et l’AS Saint-Etienne.

Gêné par de nombreuses blessures ces derniers mois, l’international camerounais (68 capes, 21 réalisations) n’entre pas franchement dans les plans de Sergio Conceição (9 apparitions toutes compétitions confondues, 2 titularisations, 2 buts). Sous contrat jusqu’en juin 2021, le buteur pourrait se voir accorder un bon de sortie par les Dragões, en quête de liquidités, cet été. A noter que Besiktas, où il a été prêté avec succès en 2016/17, serait également dans le coup pour le Lion Indomptable.