Liverpool : les premiers mots de Bradley Barcola

Bradley Barcola est désormais officiellement un joueur de Liverpool, où il portera le numéro 29. Sur le site officiel des Reds, il a livré ses premiers mots. « C’est une immense fierté de pouvoir jouer pour Liverpool. Je suis très heureux. Cela a pris du temps, mais je suis vraiment ravi aujourd’hui de pouvoir jouer pour Liverpool ; tout ce que je veux, c’est être sur le terrain et jouer. J’espère accomplir de très grandes choses. Avant tout, remporter la Premier League : c’est l’un des plus grands rêves de ma vie. Mon objectif est d’y parvenir et de m’inscrire dans la durée au sein de cette équipe – c’est d’ailleurs pour cela que j’ai signé un contrat de longue durée – et j’espère y arriver. »

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Bradley Barcola ne découvrira pas Anfield avec les Reds puisqu’il y a déjà joué sous le maillot du PSG. « J’ai eu la chance de jouer deux fois dans ce stade ; j’ai vu l’ambiance et la façon dont les supporters soutenaient les joueurs de Liverpool. Quand j’ai appris que Liverpool s’intéressait à moi, je ne me suis pas posé de questions : je savais que c’était un très grand club pour moi », a-t-il confié. Reste à savoir s’il fera ses premiers pas, à l’extérieur, vendredi prochain face à Ipswich.