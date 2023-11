OM-Lille : le communiqué du LOSC

Suite aux graves incidents (et au report) survenus lors du choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, le LOSC avait demandé des garanties concernant la sécurité de ses joueurs et ses supporters. En effet, une semaine après l’Olympico, l’OM doit recevoir les Dogues samedi soir à l’Orange Vélodrome. Et visiblement, les autorités locales ont apporté les garanties suffisantes aux Nordistes.

«Plusieurs échanges se sont tenus ce jour entre les acteurs – dont les dirigeants lillois - de la rencontre de Ligue 1, OM-LOSC, devant se disputer ce samedi 4 novembre et les autorités locales. Le LOSC a été informé par la Préfecture des Bouches-du-Rhône de l’ensemble des mesures d’encadrement et dispositifs de sécurité renforcés, déployés afin de garantir le bon acheminement et la sécurité de la délégation officielle lilloise ainsi que de ses supporters se déplaçant au stade Vélodrome. Le LOSC prend acte de ces décisions et veut se montrer confiant quant au dimensionnement et à l’efficacité des mesures exceptionnelles nécessairement prises par les autorités. Le football et le terrain doivent reprendre leurs droits et le LOSC se déplacera à Marseille avec l’intention d’y jouer face à l’OM et ses supporters un très bon match de football», indique le communiqué.