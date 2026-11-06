Coupe du Monde 2030 : un candidat espagnol menace la FIFA au sujet du Maroc

Décidément, tout ce qui touche à la FIFA est compliqué ces derniers temps. Hormis les scandales liés au sulfureux Gianni Infantino, c’est maintenant au tour de la prochaine Coupe du Monde, organisée conjointement au Portugal, au Maroc et en Espagne, de faire jaser. Ce vendredi, Alberto Núñez Feijóo, président du Parti populaire espagnol et favori des prochaines élections anticipées, a menacé de retirer l’Espagne de la co-organisation du Mondial si le pays n’obtenait pas l’organisation de la finale.

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Selon lui, l’Espagne est le choix le plus légitime, puisqu’elle était à l’origine de la candidature avec le Portugal et possède une grande expérience dans l’organisation d’événements sportifs. Cette déclaration intervient alors que la bataille entre l’Espagne et le Maroc pour accueillir la finale s’intensifie. Si la FIFA n’a encore pris aucune décision officielle, le Maroc semblerait tenir la corde selon plusieurs sources différentes. Feijóo a toutefois affirmé qu’il retirerait bien l’Espagne de l’organisation du Mondial si la finale était attribuée au Maroc, dans l’hypothèse où il deviendrait Premier ministre.