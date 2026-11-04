RC Lens : Michaël Cuisance n’en croit pas ses yeux après la fessée historique

Le RC Lens a vécu une soirée historiquement douloureuse à Bollaert. Opposés à Côme pour la 4e journée de Ligue des Champions, les Sang-et-Or ont été totalement dépassés par la formation de Cesc Fabregas. Dès les premières minutes, les Italiens ont imposé leur rythme et ouvert le score par Anastasios Douvikas (7e), avant que le Grec ne s’offre un doublé (32e). Nico Paz a ensuite alourdi l’addition juste avant la pause (40e). À la mi-temps, les Artésiens étaient déjà menés de trois buts et n’avaient jamais réussi à inquiéter leurs adversaires.

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Le cauchemar s’est poursuivi au retour des vestiaires. Lucas da Cunha (47e), Marc-Oliver Kempf (54e), Douvikas (57e), Mattia Liberali (62e) et Martin Baturina (69e) ont participé au festival offensif italien. Ruben Aguilar a sauvé l’honneur lensois d’une belle reprise de volée (65e), mais cela n’a absolument rien changé à la physionomie de cette rencontre. Papaccioli a même inscrit un neuvième but dans le temps additionnel pour parachever le naufrage lensois (1-9). Une déroute retentissante qui laissera forcément des traces dans les rangs artésiens.

Cuisance ne sait pas quoi dire

Au coup de sifflet final, Michaël Cuisance était particulièrement marqué par cette humiliation. Au micro de Canal+, le milieu de terrain lensois n’a pas cherché à masquer son désarroi et a appelé ses coéquipiers à se remettre rapidement au travail.

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« On n’a pas les mots. Je n’ai aucun mot. On doit se ressaisir. Nous sommes en Ligue des Champions, nous devons faire mieux pour honorer cette compétition européenne. Nous sommes désolés. Nous allons nous remettre au travail, travailler dur pour sortir la tête de l’eau. C’est toujours touchant, en tant que compétiteur, de vivre ce genre de moment. C’est une leçon aujourd’hui et nous devons apprendre de cette expérience. Nous allons voir le caractère de cette équipe. Dans la vie, j’ai connu bien pire. Nous devons sortir de cette épreuve en ayant appris des choses. Il n’y a qu’un seul chemin à prendre, celui de l’analyse et du travail. Le futur doit être plus beau», a-t-il affirmé. Les Lensois devront rapidement relever la tête après cette lourde désillusion. Le staff aura désormais du travail pour remobiliser un groupe profondément marqué par cette débâcle.