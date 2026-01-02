Man City : Pep Guardiola se prononce sur la possible arrivée de Maresca

Dix ans sont passés et Pep Guardiola est toujours assis sur le banc de Manchester City. Une tendance que va certainement vouloir effacer un de ses amis prochainement puisque son contrat s’achève en juin 2027, et Enzo Maresca - fraîchement débarqué de Chelsea - pourrait bien lui succéder. Des rumeurs qui ne sont pas tombées dans les oreilles d’un sourd, car l’Espagnol a aussitôt voulu réagir à la rumeur. « Tu veux me virer ? Mon salaire est si élevé. Oh mon Dieu. J’ai un contrat, je l’ai dit mille millions de fois. Je sais que tu t’ennuies de moi, 10 ans ici. Tu veux que je parte ? Oui, j’en suis assez sûr », a-t-il répondu en conférence de presse, ce vendredi.

L’ex-technicien du FC Barcelone a ensuite continué à rire de la situation tout en montrant l’affection que lui porte sa direction depuis maintenant une décennie. « Tu sais, je partirai un jour. Je le promets. Mais j’ai un contrat. Je suis heureux, je veux me battre avec mon équipe. La hiérarchie me respecte. Ils l’ont prouvé la saison dernière avec ce qui s’est passé dans ce club, que nous n’avons pas gagné un seul match en deux ou trois mois. Ils me soutiennent. Alors, que puis-je faire ? J’aime être ici, alors nous verrons. »