Pep Guardiola donne la tendance pour la fin du mercato de Manchester City

Cet été, Manchester City n’a peut-être pas enrôlé autant de noms ronflants que le Paris Saint-Germain, mais le club anglais a tout de même sorti son chéquier. Les Citizens ont ainsi déboursé pas moins de 117 M€ pour arracher Jack Grealish à Aston Villa. Ils ne comptent pas s’arrêter là, puisque Pep Guardiola aimerait bien voir Harry Kane rejoindre son équipe. Une opération qui coûtera au moins 150 M€ aux Mancuniens. Au total, les champions d’Angleterre en titre pourraient donc s’offrir deux renforts offensifs pour près de 300 M€. Mais pour le moment, Kane n’est pas encore là et Guardiola aime entretenir le suspense concernant la fin du mercato de City.

« Lorsque nous avons décidé de ne pas prolonger le contrat de Sergio Agüero et que les gens ont demandé ce que nous allions faire, j’ai répondu plusieurs fois que cela dépendrait du marché. Peut-être que nous allons recruter, peut-être que non. Nous sommes dans la même situation. Il reste 10, 11 jours. Nous verrons ce qu’il va se passer et nous prendrons une décision en fonction de cela », a-t-il indiqué, dans des propos relayés par le site officiel du club.

Guardiola ne se plaint pas

Et si Manchester City ne parvient pas à enrôler Kane ou d’autres renforts, l’entraîneur espagnol jure qu’il ne sera pas déçu. « Si l’effectif reste le même, je serai plus qu’heureux de l’équipe dont nous disposons. Nous mettons une énergie incroyable pour concurrencer les meilleures équipes d’Angleterre et d’Europe. Le groupe est fantastique. Nous avons des joueurs d’une qualité incroyable », a-t-il déclaré, avant d’insister.

« Je ne me plaindrai jamais. Depuis le premier jour, je ne me suis jamais plaint, et je ne le ferai pas maintenant. Mais évidemment, le club a l’obligation et le devoir d’aller de l’avant, de s’améliorer et de faire en sorte que nous puissions remporter un nouveau titre en Premier League. C’est ce que nous allons faire. » À huit jours de la fin du mercato, le message est passé.