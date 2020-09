Lille : Renato Sanches n'a pas voulu partir

Recruté la saison passée par le LOSC après des années de galère, Renato Sanches (23 ans) s’est relancé dans le Nord de la France. A tel point que les Dogues ont reçu une très belle offre pour le Portugais. Mais ce dernier a confié qu’il n’a pas voulu quitter le LOSC cet été.

« J’ai tenu à rester un an de plus. On ne m’a pas fait de propositions directement pour partir. Le club oui, il a reçu quelques une, mais je voulais rester », a-t-il confié ce dimanche au micro de Téléfoot sur TF1.