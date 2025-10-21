Liverpool : l’Angleterre réclame Hugo Ekitike !

Le Waldstadion de Francfort sait être assourdissant lorsqu’il s’agit de siffler un adversaire de l’Eintracht ou un ancien joueur parti sous d’autres cieux. Mais à en croire la presse allemande ce mardi, Hugo Ekitike n’a rien à craindre. Parti après seulement un an et demi avec les Aigles, il y a laissé de bons souvenirs et surtout un très gros chèque (90 M€) signé par Liverpool. Le Français pensait être prêt pour le palier supérieur. Et il n’a pas eu tort, quand bien même il traverse une première crise de résultats avec les Reds (quatre défaites consécutives, 3 matches sans marquer).

Il aura l’occasion de briller mercredi soir sur une pelouse qu’il connait bien, à l’occasion de la 3e journée de Ligue des Champions, puisque le hasard du tirage au sort l’a amené à retrouver son ancien club, celui qui a cru en lui après une période de chômage technique au PSG. Reste à savoir s’il sera titulaire, alors que son entraîneur Arne Slot peine à trouver la bonne formule depuis le recrutement XXL des Reds. Ekitike en a fait partie et en a pâti. Arrivé avant Isak, il a vu débouler le Suédois dans les dernières heures du mercato estival à un tarif qui ne laissait guère de doute sur un statut de titulaire en puissance. Mais l’arrivée tardive de l’ancien joueur de Newcastle lui a permis de délivrer quelques prestations remarquables et de se faire adopter par Anfield.

Ekitike réclamé par les grands noms anglais

Il suffisait d’entendre la clameur des supporters à son entrée en jeu face à Manchester United dimanche pour comprendre que le Français a séduit son nouveau public. Contrairement à Alexander Isak, toujours muet en Premier League et peu convaincant dans le jeu. A tel point qu’aujourd’hui, de nombreux consultants réclament la titularisation d’Ekitike à la pointe de l’attaque, à l’image de Wayne Rooney. « Je ne ferais pas jouer Isak, il n’a pas l’air prêt depuis son arrivée de Newcastle. Il ne s’est pas entraîné, n’a pas fait de pré-saison. C’est tellement important. Pendant que Newcastle s’entraînait, il passait probablement six heures par jour chez lui, au téléphone avec son agent, à essayer de le faire signer. (…) En termes de performances, il ne mérite pas de jouer devant Ekitike. »

Le consultant et ancien Red Jamie Carragher veut lui aussi voir Ekitike titulaire, mais pas forcément à la place d’Isak, comme il l’a expliqué. « Lorsque vous dépensez cette somme d’argent pour des joueurs, les gens qui l’ont dépensé veulent les voir sur le terrain. J’étais l’une des personnes qui n’était pas entièrement convaincue par l’arrivée d’Isak au club. Je pensais que lorsque vous achetez Ekitike pour 80 millions de livres sterling et un autre joueur pour 125 millions de livres sterling, ce n’est pas bon pour Isak de l’avoir sur le banc. Il regarde toujours derrière lui, il n’arrive pas à se détendre. S’il n’a rien fait pendant la première heure, il sera remplacé. Je pense qu’il doit trouver un moyen de faire jouer ces deux joueurs. » Carragher a ainsi proposé un onze de départ avec Ekitike en soutien d’Isak, avec Wirtz à gauche et Salah à droite. Et tant pis pour Cody Gakpo, l’un des éléments offensifs les plus performants depuis le début de saison.

Les déboires récents de Liverpool ne font en tout cas pas de tort à Hugo Ekitike, qui espère probablement démarrer en tant que titulaire demain soir à Francfort. Il avait débuté sur le banc de touche lors des deux derniers matches de Liverpool, et Arne Slot n’a pas le droit à l’erreur pour ce déplacement, après avoir perdu sur la pelouse de Galatasaray lors de la journée précédente. Ekitike peut tirer son épingle du jeu au cœur de cette séquence compliquée pour Liverpool et se faire de nouveau applaudir par le Waldstadion.

