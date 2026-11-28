Ce samedi, c’était soir de multiplex en Ligue 1. Durant cette soirée à quatre rencontres, le PSG a abordé la réception de Lorient avec quelques interrogations après un premier coup d’arrêt face à l’AS Roma (2-2), mercredi en Ligue des champions, qui a mis fin à sa série de quatre victoires toutes compétitions confondues. Toujours leader de Ligue 1, le club parisien a également été fragilisé par les graves blessures de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, tous deux victimes d’une rupture des ligaments croisés et absents pour une longue période. Privé de deux éléments majeurs de son secteur offensif, Luis Enrique a relancé Ousmane Dembélé et Marquinhos, laissés sur le banc en milieu de semaine. Face à une formation lorientaise regroupée, Paris a rapidement pris les commandes du jeu, même si Mvogo a longtemps retardé l’échéance.

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Paris en maîtrise, le LOSC cale encore

Après plusieurs tentatives de Dembélé, qui a trouvé la barre (11e), le PSG a fini par faire sauter le verrou grâce à Senny Mayulu, auteur d’une superbe frappe dans la lucarne après un relais entre Vitinha et Dro Fernandez (32e). Les Parisiens ont ensuite continué de pousser, à l’instar du poteau de Mayulu (41e), avant de faire le break grâce à Dembélé (67e), qui a été parfaitement servi en retrait par Mika Godts. Très actif sur son aile, le Belge a multiplié les percussions et s’est également procuré une belle occasion, repoussée par Mvogo (58e). Avec une domination écrasante, illustrée par plus de 25 tirs en sa faveur, Paris a tranquillement géré son avantage jusqu’à la faute stupide de Ndjantou sur Sylla. Face à Safonov, Ibrahima Baldé s’est liquéfié et a envoyé sa tentative à côté (85e). Par la suite, Dembo Sylla a trouvé la barre sur sa tentative dans la surface (87e). Ce succès a permis au PSG de conforter sa première place au classement et de poursuivre sa série en championnat. De son côté, Lorient, qui a sûrement trop respecté son adversaire, reste englué dans le ventre mou.

Dans le même temps, Le Mans a réalisé un joli coup en s’offrant le scalp du LOSC, quelques jours après sa remontée spectaculaire sur la pelouse de l’OM (3-2). Déjà battus la semaine dernière contre Lyon (0-1), les hommes de Davide Ancelotti ont longtemps manqué d’inspiration face à un promu bien organisé. Malgré une possession supérieure, Lille n’a cadré aucune frappe en première période et a été puni juste avant la pause par Louis Mafouta, auteur d’une tête splendide sur un centre de Buades (45e+2). Au retour des vestiaires, Le Mans a continué de se montrer dangereux, tandis que Lille a peiné à accélérer malgré quelques tentatives. Les Dogues ont même cru égaliser par Ayase Ueda (34e), mais son but avait été refusé pour une faute. Finalement, le LOSC a trouvé les ressources pour revenir dans la partie grâce à une superbe louche de Ngoy qui a trouvé Ueda (1-1, 61e). Malgré la pression des visiteurs, Le Mans a fait preuve de caractère dans une fin de rencontre animée. Dans un contre rondement mené, Antoine Rabillard a finalement délivré les siens en toute fin de match (88e), offrant une victoire précieuse aux Manceaux (2-1). Un succès qui confirme leur regain de forme et leur permet de prendre des points importants dans la course au maintien. Lille stagne et concède un deuxième revers de rang en Ligue 1.

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Elye Wahi nouveau meilleur buteur de Ligue 1, Le Havre coule

Le match le plus prolifique de la soirée avait lieu à Nice. Dans une rencontre particulièrement ouverte à l’Allianz Riviera, Nice a pris l’avantage dès la 8e minute grâce à Youssouf Ndayishimiye, qui a repris de la tête un corner de Jonathan Clauss. Troyes a rapidement réagi et égalisé par Mouhamed Diop (1-1, 24e), d’une frappe du droit après une remise de Diawara. Les Aiglons ont toutefois profité des espaces laissés par l’ESTAC pour reprendre les devants. Lancé par Amoura, Elye Wahi a conclu un contre éclair (2-1, 36e), à l’occasion de son 150e match en Ligue 1. Après la pause, les Troyens ont tenté de revenir, mais Diawara a notamment trouvé le poteau de Diouf (54e), tandis que Wahi a manqué de peu une nouvelle occasion (57e). L’ancien de Lens et de l’OM a été récompensé par la suite en s’offrant deux buts coup sur coup pour parachever le succès des siens (65e, 69e). Un triplé qui lui permet d’être le nouveau meilleur buteur de Ligue 1 et qui permet surtout à Nice de s’installer à la sixième place de Ligue 1.

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Pour finir, Le Havre a continué de sombrer. Incapable de répondre à l’intensité strasbourgeoise et rapidement dépassé dans cette rencontre, le club doyen a concédé l’ouverture du score de Conrad Harder (0-1, 7e). Par la suite, le Racing a maîtrisé les débats face à des Havrais timides, sortis sous les sifflets à la pause. La situation normande s’est encore compliquée au retour des vestiaires avec l’expulsion directe d’Ally Samatta (48e), après intervention de l’assistance vidéo pour un pied très haut sur un adversaire alsacien. Faciles, les visiteurs ont doublé la mise juste avant l’heure de jeu grâce à Nanasi (0-2, 58e). Par la suite, Samir El Mourabet a validé le succès des siens (0-3, 88e) malgré la réduction de l’écart de Nakamura (1-3, 90e). Avec cette victoire (1-3), Strasbourg reprend confiance et remonte au 14e rang. La situation se corse pour les Havrais, toujours bloqués à deux points à la dernière place du classement.

Les résultats du soir

PSG 2-0 Lorient : Mayulu (32e), Dembélé (67e)

Le Mans 2-1 Lille : Mafouta (45+2e), Rabillard (87e) / Ueda (61e)

Nice 4-1 Troyes : Ndayishimiye (8e), Wahi (36e, 65e, 69e) / Diop (24e)

Le Havre 1-3 Strasbourg : Nakamura (90e) / Harder (8e), Nanasi (58e), El Mourabet (88e)