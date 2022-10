Algérie : Belmadi va prolonger jusqu’en 2026 !

Après avoir décidé de rester malgré l’élimination au premier tour de la CAN 2021 et des qualifications au Mondial au Qatar, Djamel Belmadi devrait prolonger encore un peu plus l’aventure à la tête de l’Algerie. C’est ce qu’a annoncé le président de la Fédération algérienne de football, Djahid Zefizef.

La suite après cette publicité

Le dirigeant algérien a expliqué que Djamel Belmadi continuera avec les Fennecs jusqu'à la Coupe du monde 2026. «Le problème du renouvellement de son contrat ne s’est pas posé après sa décision de rester à la tête de la barre technique des Verts», a ainsi expliqué Djahid Zefizef à radio algérienne Chaine 3.