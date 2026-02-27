Menu Rechercher
Commenter 17
Les supporters de l’OL lancent le choc contre l’OM

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ce dimanche, l’Olympico va tenir en haleine toute la France. En crise sportive, l’OM a l’occasion de revenir à deux points de l’OL, troisième, en cas de victoire. De son côté, le club rhodanien a l’occasion de prendre une vraie option sur le podium en cas de succès, après avoir chuté le week-end dernier à Strasbourg (3-1) après 13 succès de rang toutes compétitions confondues.

En attendant, les supporters de l’OL ont déjà lancé la rencontre face aux Marseillais. Lors du dernier entraînement des coéquipiers de Corentin Tolisso à Décines-Charpieu, les membres du groupe Lyon 1950 ont déployé une banderole "Avec vous à la guerre, continuez de nous rendre fiers" devant laquelle les joueurs de Paulo Fonseca ont posé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
