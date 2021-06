EdF : Euro terminé pour Lucas Digne ?

C'est une bien mauvaise nouvelle qui pourrait s'abattre sur l'équipe de France dans les prochaines heures. Après avoir perdu Ousmane Dembélé sur blessure contre la Hongrie, avec un forfait pour la suite de la compétition, les Bleus risquent également de devoir faire sans Lucas Digne. Touché à la cuisse 5 minutes après son entrée en jeu à la mi-temps, le latéral gauche souffre d'une blessure musculaire à l'ischio, comme l'a expliqué Didier Deschamps en conférence de presse. « Le plus inquiétant, c'est Lucas Digne. Il a une blessure musculaire, il a senti tirer derrière la cuisse. Ce sera très compliqué (pour la suite de l'Euro) ».

Une telle blessure pourrait donc bien mettre un terme prématurément à son Euro, ce qui serait un gros coup dur pour Didier Deschamps. En effet, Lucas Digne avait déjà suppléé Lucas Hernandez contre la Hongrie. Le joueur du Bayern Munich est en délicatesse avec un genou et n'est pas non plus à 100 %. Une pénurie de latéral gauche est donc à craindre pour le sélectionneur national, qui s'est dit content de l'intérim d'Adrien Rabiot à ce poste.