Montpellier HSC - PSG : les compositions officielles

Pour cette 21ème journée de Ligue 1 qui se déroule en milieu de semaine, le PSG se déplace à la Mosson à 21h pour affronter Montpellier (rencontre à suivre en direct sur FM). C’est avec un contexte extra-sportif et une fin de mercato hivernal difficile que les Parisiens voyagent dans le sud. Les échecs sur les venues Skriniar et Ziyech font beaucoup parler et sur le côté sportif le club de la capitale est aussi en difficulté malgré une première place au classement. Les hommes de Christophe Galtier restent sur une défaite à Rennes (1-0) et un nul contre Reims (1-1) avec un jeu peu entraînant depuis le début de saison. À l’approche d’un mois de février où le PSG joue sa saison (1/8ème de finale de Ligue des Champions et de Coupe de France contre le Bayern Munich et l’OM), le PSG doit bien démarrer pour lancer une dynamique. Pour cela, le coach français doit se passer de Neymar, Kimpembe et Mukiele blessés et Verratti suspendu. Nuno Mendes est de retour à gauche, Hakimi à droite. Le losange sera composé de Vitinha, Danilo Pereira et Ruiz avec Soler derrière Messi et Mbappé.

En face, Romain Pitau présente un 5-3-2. Savanier derrière Germain et Mavididi, pour démarrer une série après leur victoire contre l’AJ Auxerre. Grâce à ces 3 points pris, es Montpelliérains ont stoppé une série de 4 défaites de suites TCC. 15èmes au classement, les hommes de Romain Pitau ont 5 points d’avance sur la zone rouge mais doivent et peuvent se donner encore plus d’air ce soir pour se maintenir. Face à un PSG en doute, les MHSC peut donc continuer sur leur dynamique. Le double pivot sera composé de Leroy et Chotard devant Kouyaté, Estève et Jullien en défense centrale.

Les compositions d’équipes :

Montpellier HSC : Lecomte - Sacko, Kouyaté, Jullien, Estève, Maouassa - Chotard, Leroy, Savanier (cap.) - Mavididi, Germain.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Ramos, Nuno Mendes - Vitinha, Danilo Pereira, Ruiz - Soler - Messi, Mbappé.

