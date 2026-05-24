Freddy Dzokanga, l’écrivain qui ouvre la lecture aux jeunes de centres de formation grâce à Zinedine Zidane

Qui a dit que les jeunes ne lisent plus ? Que les sportifs et en particulier les futures joueuses et les futurs joueurs sont particulièrement touchés par ce phénomène ? C’est en grande partie vrai, et ce constat est aussi valable pour les adultes, accrochés à leur smartphone, à tous ces réseaux sociaux, tous plus addictifs les uns que les autres, à la profusion des divertissements disponibles également. Si les chiffres ne disent pas tous la même chose selon les études de cas, le constat est lui unanime. Les Français lisent de moins en moins, surtout chez les plus jeunes d’entre nous, aux âges où le cerveau est en plein développement. Les milieux sociaux dans lesquels nous évoluons ont aussi une incidence. Freddy Dzokanga s’est donc donné pour mission de remettre la lecture au goût du jour, offrir un nouvel espace de liberté aux jeunes de quartiers notamment dont l’accès aux livres n’est pas toujours une évidence.

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Enfant de la génération 1970/80 à Bonneuil-sur-Marne, il dresse le constat d’un manque de récits racontant l’univers urbain de la région parisienne. À l’aube des années 2000, la littérature française est extrêmement riche mais elle n’a pas encore raconté le quotidien des cités, ou alors trop souvent fantasmé par des auteurs qui n’y vivent pas, grossissant le trait. «J’ai lu des livres, mais jamais des livres qui parlaient des jeunes de cités ou de quartiers populaires», constate le quinquagénaire. Il écrit son roman Itinéraire Bis racontant les violences du quotidien vécues par le regard de trois jeunes hommes en manque de repères. C’est ici que le déclic intervient. Malgré des difficultés à trouver un éditeur (auto-édition), le livre est un succès et reçoit d’excellentes critiques de certaines célébrités comme l’acteur Lucien Jean-Baptiste mais surtout… Zinedine Zidane. «Il a fait une vidéo à ce sujet. Il y a retrouvé des souvenirs de sa vie à la Castellane», se réjouit l’ancien ailier, repéré par Lusitanos Saint-Maur à 12 ans.

Zidane : «un véritable coup de cœur»

«Un véritable coup de cœur qui me rappelle un petit peu les quartiers avec des moments tragiques mais en même temps des moments aussi magiques», assure le probable futur sélectionneur des Bleus dans une vidéo. Bien qu’involontaire, le coup de comm’ est un tournant. Dzokanga profite de l’entremise d’un ami agent pour contacter les centres de formation des clubs professionnels et proposer des exercices de lecture et la participation au comité de lecture aux jeunes via son association Quartier Bis de la Littérature lancée en compagnie de Taoufik Vallipuram et de Zakaria Harroussi, lui-même auteur. Celle-ci promeut les œuvres de littérature urbaine et organise un festival et prix littéraire (3e édition en 2026 à la Gaiété Lyrique, ndlr), toujours en lien avec le quotidien des gens en ville. Pour sensibiliser les graines de champion, il a créé des ateliers ludiques liés à l’univers du football pour mieux capter leur attention. Sa méthode pédagogique, imaginée il y a deux ans, fait rapidement mouche.

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«Je les mets dans leur univers. J’essaie vraiment de prendre le champ lexical pour rester vraiment raccord avec ce qu’ils entendent au quotidien et surtout pour créer cette dynamique de l’esprit collectif dans la lecture. Leur donner des clés d’entrée aussi à la lecture. Je fais avec des formations tactiques, des lectures en 4-4-2, une fable pour sensibiliser à l’esprit d’équipe», explique l’écrivain. Le Havre a déjà accueilli ses ateliers. Le Paris FC et le SM Caen ont pris l’option du comité de lecture. Le FC Nantes est également intéressé. «J’ai pris conscience que les jeunes lisent quand on leur propose une littérature contemporaine qui leur ressemble. Ils se prêtent au jeu. C’est un moment d’échange», poursuit le titulaire d’une maîtrise en management et commerce, dont rien n’indiquait qu’il se mettrait à écrire. Cerise sur le gâteau, la Fondaction, le fonds de dotation du football français dédié aux actions de responsabilité sociétale, va qualifier Quartier Bis de la Littérature en tant que partenaire expert de son programme Open Football Club. Une belle reconnaissance et la preuve que les futures stars de demain sont aussi capables d’ouvrir un livre, malgré les idées reçues.