Le vibrant hommage de Noël Le Graët à Gérard Houllier

Ce lundi, un ancien sélectionneur de l'Equipe de France s'est éteint. Egalement coach de Liverpool, de l'OL ou du PSG, Gérard Houllier est donc décédé à l'âge de 73 ans. Le technicien français a reçu de nombreux hommages, et notamment de la part de Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football.

Et il lui a rendu un vibrant hommage : « c'est avec une grande émotion et une profonde tristesse que j'ai appris la disparition de Gérard Houllier. Le football français perd l'un de ses plus grands techniciens, et la Fédération française l'un de ses plus fidèles serviteurs. Gérard Houllier s'est distingué à tous les échelons du football. Dans le monde amateur comme joueur puis entraîneur, dans le monde professionnel comme entraîneur de clubs réputés, à la Fédération comme Directeur Technique National et sélectionneur de l'équipe de France. Au-delà de ses qualités techniques unanimement reconnues, Gérard Houllier était un formidable pédagogue, ouvert d'esprit, chaleureux, accessible, profondément humain. Le football français lui doit beaucoup. J'adresse, au nom de la Fédération, à sa famille et à ses proches nos pensées émues et nos condoléances les plus sincères ».