Manchester United veut jouer un sale tour à Liverpool pour Ibrahima Konaté

La vie d'Ibrahima Konaté (21 ans, fin de contrat en 2023), le défenseur français de Leipzig, est devenue subrepticement animée ces dernières semaines. D'une part, il a vu son collègue Dayot Upamecano s'engager pour la saison prochaine du côté du Bayern Munich et d'un autre côté il s'est retrouvé au centre de l'attention. La cause ? Un transfert, semblait-il imminent, du côté de Liverpool, qui cherche à pallier ses problèmes, mais aussi à préparer l'avenir.

Le joueur a évidemment démenti : « je ne regarde même pas ça. Je me suis réveillé, j'ai vu mon téléphone sonner de tous les côtés et je voulais juste leur dire: "Eh, je suis fatigué, j'ai joué hier, laissez-moi tranquille" (...) Il y a eu des rumeurs avec tellement de clubs... Il ne faut pas se focaliser là-dessus. Là c'est l'Euro, et après je rentre dans mon club » et son club ne s'est pas fait prier pour mettre les barbelés dans la foulée.

MU a une longue liste

« Je pense que ce n'est pas une option pour Ibu (Konaté). Il a un long contrat avec nous et il sait ce que nous représentons pour lui et ce qu'il représente pour nous. Il n'a pas eu de chance l'année dernière, car il a été blessé à long terme, mais cette année il se développe bien et c'est un joueur extrêmement important qui a beaucoup de potentiel. Nous voulons l'aider à se développer davantage. Nous jouons en Europe et avons une très bonne équipe, donc je ne vois pas de raison pour lui de nous quitter », a expliqué le directeur sportif du club Markus Krosche.

L'histoire aurait pu s'arrêter-là, mais ce n'est évidemment pas le cas. Selon les informations d'Eurosport, Liverpool garde bien un oeil attentif à la situation de l'ancien Sochalien, mais a été rejoint dans la liste des prétendants par Manchester United. Les Red Devils veulent un défenseur central pour la saison prochaine et ont déjà noté les noms de Jules Koundé (Sévilla FC), Raphaël Varane (Real Madrid) et Pau Torres (Villarreal). La jeunesse de Koundé et de Konaté plaide en leur faveur et si, en plus, les Red Devils peuvent jouer un sale tour à leur ennemi les Reds, ce ne sera probablement pas de refus.