Algérie : l'avis tranché d'Islam Slimani sur le cas Aouar

Le cas des joueurs bi-nationaux fait toujours parler. Surtout en Algérie qui avait récemment perdu Nabil Fekir et qui espérait convaincre Houssem Aouar. Au final, le joueur de l’Olympique Lyonnais a, comme Fekir, donné sa préférence à l’équipe de France. Ce mercredi, il a même honoré sa première cape avec les Bleus face à l’Ukraine. De quoi clore ce débat en Algérie. Mais pour Islam Slimani (68 sélections avec les Fennecs, 27 buts), il ne fallait pas rêver.

« Aouar a fait un choix professionnel. Cela ne veut pas dire qu'il n'aime pas l'Algérie. "Footballistiquement", il ne faut plus parler de lui en tant qu'algérien. J'ai envie de dire aux Algériens d'arrêter de courir derrière des joueurs qui ne veulent pas venir en sélection. Respectez-vous un peu. Aouar et les autres, je les comprends. Ils ont vécu en France, où ils ont fait toute leur formation. S'ils sont sensibles à l'Algérie par leurs liens familiaux, ils sont les bienvenus. Mais s'ils préfèrent un autre pays que l'Algérie, il n'y a pas de souci. On ne va pas se mentir, mis à part les parents ou leurs vacances, ils n'ont parfois rien à voir avec l'Algérie », a-t-il déclaré à France Football.