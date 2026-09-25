L’aventure belge de Rudi Garcia n’a pas duré très longtemps. Nommé à la tête des Diables Rouges dans le but de réaliser une belle Coupe du Monde, le technicien français a rendu son tablier après avoir atteint les quarts de finale (battu par l’Espagne). Présent avec la sélection nationale aux États-Unis (5 matches, 3 buts), Charles De Ketelaere (25 ans) a vu son ancien sélectionneur expliquer qu’il n’avait pas pu l’utiliser à sa guise en raison d’un genou souvent gonflé. Interrogé par la Dernière Heure, l’attaquant de l’Atalanta a clarifié les choses.

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« C’est vrai que mon genou avait grossi, mais je me sentais mieux pendant l’échauffement. J’étais prêt à jouer. Mon genou allait mieux grâce au traitement du médecin que sans. La remarque (de Garcia) était bizarre, mais ça ne doit pas résumer le tournoi. Je suis redevable à Rudi pour la confiance. Enfin Rudi Garcia (sourire). C’est le premier sélectionneur qui m’a donné un rôle important. Il a fait du bon travail, mais il est plus un people manager. C’est sa grande force et il a tiré le maximum du groupe. C’était moins clair tactiquement par rapport au nouveau coach. Mais la clarté tactique ne signifie obligatoirement plus de victoires. Juste que tu maximises tes chances », a-t-il confié.