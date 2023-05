Pep Guardiola climatise Manchester City et l’Angleterre, Erik ten Hag met un coup de pression à Manchester United

« Le champagne doit rester au frais » à City !

Du côté de l’Angleterre, Pep Guardiola fait les gros titres des tabloïds. Pour les journaux d’outre-Manche, il casse l’ambiance avec ses déclarations et refroidit tout le monde. Le Daily Mirror explique par exemple que Guardiola a demandé à ses joueurs de ne pas faire la fête si jamais les Skyblues devenaient officiellement champions d’Angleterre. Les Citizens affrontent Chelsea ce dimanche, alors qu’Arsenal se déplace à Nottingham Forest. Et si les Gunners perdent, ils ne pourront plus revenir puisqu’ils auraient 4 points de retard, avec un seul match restant avant la fin du championnat. Comme le rapporte donc le quotidien, Guardiola a insisté auprès de ses stars pour qu’elles ne célèbrent pas le titre ce week-end. Le coach de City ne veut pas de fête pour l’instant, comme le rappelle également le Daily Express, mais aussi The Daily Telegraph qui titre : « le champagne doit rester au frais ».

MU : « Le patron réclame de l’argent pour les transferts »

Dans le même temps, Erik ten Hag fait la Une des pages Sport du Manchester Evening News. Lui aussi met un coup de pression, mais ici ce sont plutôt ses dirigeants qui sont visés. Le technicien néerlandais espère se qualifier pour la Ligue des Champions l’an prochain, mais insiste néanmoins sur l’importance d’investir sur le marché des transferts cet été, afin de renforcer le plus possible les Red Devils. « Le patron réclame de l’argent pour les transferts », résume le média local. À noter que United affronte Bournemoutch ce samedi et qu’une victoire sera très importante en vue d’une qualification en C1 l’an prochain.

Le Barça va bien sortir le champagne !

L’ambiance est bien différente du côté de Barcelone. Les Catalans sont éliminés des coupes européennes depuis bien longtemps, et n’ont même plus le championnat à jouer puisqu’ils sont déjà champions. C’est donc « la fête des champions » qui est dans la tête des fans blaugrana, comme l’explique Sport. Le Barça recevra son trophée ce soir, avec la réception de la Real Sociedad. C’est aussi ce que met en avant Mundo Deportivo aujourd’hui. Le quotidien catalan ajoute tout de même que ce match sera l’occasion pour Robert Lewandowski d’assurer le trophée du meilleur buteur.