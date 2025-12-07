Menu Rechercher
Nice : le message fort de Franck Haise aux supporters

Nice 0-1 Angers

Forcément touché après le nouveau revers (0-1) de l’OGC Nice face à Angers, Franck Haise est revenu sur la période cauchemardesque traversée par les Aiglons. Au micro de Ligue 1+, l’ancien technicien de Lens a notamment envoyé un message fort aux supporters niçois alors que l’Allianz Riviera paraissait complètement vide, ce dimanche, avec moins de 10 000 supporters présents.

« C’est la première fois que je connais ça. C’est très particulier. Pour l’électrochoc, je l’ai déjà proposé. Je ne me vais pas me proposer toutes les semaines. La position est déjà délicate, a-t-il soufflé. Quand vous avez une grande partie du public contre vous, forcément que c’est plus compliqué. On a besoin de tout le monde et que tout le monde aille dans le même sens ».

