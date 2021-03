Coupe de France : Metz et Saumur qualifiés, Lorient au fond du Puy

Et on continue avec les 1/16es de finale de la Coupe de France. A 16h15, trois nouvelles rencontres étaient au programme. A Valenciennes, la logique a été respectée. Le FC Metz, 6e de Ligue 1, a largement dominé le 8e de Ligue 2 valenciennois (0-4). Une histoire de penalties. Baptiste Guillaume a d'abord manqué le sien et raté l'opportunité d'ouvrir le score pour les Nordistes (5e). Fabien Centonze (7e, 0-1) et Thierry Ambrose (34e, 0-2) n'ont eux pas tremblé à 11 mètres. En seconde période, Vagner a alourdi le score (0-3, 61e), alors que la pépite Pape Sarr, 18 ans, a terminé le travail d'un sublime enroulé (0-4, 89e).

Dans le même temps, le FC Lorient a chuté au Puy, 3e de son groupe de National 2. Un seul but en Auvergne, signé Lenny Joseph, 20 ans. Dix-septième de Ligue 1, les Merlus vont maintenant pouvoir uniquement se concentrer sur le maintien. Enfin, Petit Poucet à ce stade de la compétition, l'US Montagnarde (R1) est tombée avec les honneurs sur la pelouse de l'Olympique de Saumur (N3), après avoir arraché une séance de tirs au but (3-3). Wail Bouhoutt, auteur de deux buts sur penalty (10e, 48e) et Brandon Bokangu (65e) avaient idéalement lancé les Saumurois. Rahmane Barry, chef de rayon quincaillerie chez Leroy Merlin, avait ensuite sauvé l'honneur morbihannais avec un doublé (40e, 75e) avant que le jeune Nathan Rio n'égalise (3-3, 90e+1). Aux tirs au but, les Bretons ont craqué après avoir compté deux tirs d'avance (3-3, 4-3 t.a.b).