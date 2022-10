Liga : Osasuna bat l'Espanyol

La dixième journée de Liga s’est poursuivie ce soir. Plus tôt dans la soirée, Almeria a disposé de Girona sur sa pelouse (3-2). Un succès qui a permis aux Andalous de remonter au treizième rang. Opposé à Osasuna, l’Espanyol avait toutefois l’occasion de repasser devant la formation entraînée par Rubi en cas de bon résultat.

Sauf que rien ne s’est passé comme prévu pour les Catalans. Grâce à un but inscrit par Budimir juste avant l’heure de jeu, le club de Pampelune s’est imposé 1 but à 0. Résultat : les joueurs de Navarre passent de la neuvième à la huitième place du classement. L’Espanyol chute de deux rangs et pointe à la 16e position.