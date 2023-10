Real Madrid : le malaise enfle autour de Rodrygo

« J’ai toujours dit clairement que j’avais la capacité de jouer sur les ailes, je n’aime tout simplement pas jouer en 9, même si dans mon club je dois le faire. Ici, en équipe nationale, je peux me déplacer sur tout le terrain, ce qui a aidé mon jeu ». Les propos de Rodrygo Goes pendant le stage de la sélection brésilienne ne sont pas passés inaperçus à Madrid. Bien au contraire. Ils ont rapidement fait les gros titres et ont été interprétés comme un témoignage éloquent du malaise dont souffrirait le Brésilien depuis le début de la saison.

Il faut dire qu’après le départ de Karim Benzema cet été, le Real Madrid a fait un pari fort : plutôt que de recruter un véritable attaquant de pointe pour remplaçer le Français, les Merengues ont choisi de confier les clés du camion au duo Vinicius Junior - Rodrygo Goes. Deux joueurs de côté qui se partagent ainsi la pointe de l’attaque dans ce 4-4-2 losange de Carlo Ancelotti, dans lequel ils évoluent devant Jude Bellingham. Si Vinicius a mis un peu de temps à s’adapter, on peut dire désormais qu’il est performant.

De l’inquiétude

Rodrygo lui a un peu plus de mal. En 9 rencontres de Liga, il n’a inscrit qu’un petit but, et n’a pas réussi à faire trembler les filets en deux journées de Ligue des Champions non plus. Au-delà du volet statistique, il affiche souvent des difficultés pour se positionner dans ce nouveau rôle. Les statistiques utilisées par Marca le plaçaient en-dessous de la moyenne des attaquants de Liga dans plusieurs domaines comme la création d’occasions. Une situation qui pousse certains médias à, déjà, envisager un départ du joueur, considéré comme le moins indispensable parmi toutes les pépites que compte la Casa Blanca dans son effectif. OKDiario évoque notamment des intérêts de clubs anglais, alors que d’autres médias expliquaient que le joueur de la Canarinha pourrait être sacrifié pour accueillir Mbappé.

Ce qui est certain, outre les spéculations et les rumeurs, c’est que cette situation inquiète les Madrilènes. Sur le plan individuel déjà, puisque Rodrygo est un joueur très apprécié, mais aussi pour le Real Madrid, qui a besoin de lui au meilleur niveau pour espérer aller loin, en Ligue des Champions notamment, avec un secteur offensif très réduit. Rodrygo fait ainsi régulièrement la une des journaux sportifs pro-Madrid, tout comme il est souvent au cœur des débats à la télévision ou à la radio. Carlo Ancelotti, et Rodrygo bien évidemment, vont devoir trouver une solution.