L’OL dévoile sa liste de joueurs pour l’Europa League

Initialement, l’OL rêvait de Ligue des Champions. Mais après une double confrontation relevée face à Fenerbahce en barrages, Lyon a été éliminé et devra encore jouer en C3 cette saison. Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais a dévoilé sa liste officielle de joueurs retenus pour disputer la phase de ligue de la Ligue Europa. Alors que le club rhodanien s’appuie sur un groupe profondément remanié durant le mercato, les grosses recrues estivales comme Loïs Openda, Keito Nakamura ou Mads Bidstrup sont logiquement de la partie.

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Afin de respecter les contraintes imposées par l’UEFA, l’effectif A est complété par plusieurs jeunes talents formés à l’Académie inscrits sur la Liste B, garantissant ainsi de la profondeur pour faire face au calendrier européen. C’est le cas d’Adil Hamdani qui, à la différence de Steeve Kango et Rémi Himbert, ne figure pas sur la liste A mais est présent sur la liste B.

La liste A de l’OL pour l’Europa League

Gardiens : Dominik Greif, Rémy Descamps

Défenseurs : NicolAs Tagliafico, Zachary Athekame, Abner Vinicius, Moussa Niakhaté, Felix Bacher, Ruben Kluivert, Clinton Mata, Steeve Kango, Mohamed Ouédraogo, Noham Kamara.

Milieux : Mads Bidstrup, Tanner Tessmann, Corentin Tolisso, Pavel Šulc, Khalis Merah, Tyler Morton, Julien Duranville, Noah Nartey.

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Attaquants : Ernest Nuamah, Keito Nakamura, Loïs Openda, Kail Boudache, Rémi Himbert