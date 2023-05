PSG : le CUP se déplacera à Auxerre, 900 supporters attendus

La suite après cette publicité

La guerre entre le Collectif Ultras Paris et le Paris Saint-Germain n’aura pas duré bien longtemps. Dans un communiqué publié mercredi, le groupe d’ultras de la capitale a expliqué plusieurs changements à venir après une discussion avec la direction parisienne, notamment pour la reprise de ses activités et la gestion de la plateforme de la revente de billets. Et après avoir supporté l’équipe de handball en Ligue des Champions hier soir, le CUP va faire son retour pour accompagner les hommes de Christophe Galtier en Ligue 1.

En effet, selon les dernières informations de RMC Sport, 900 supporters, dont 400 du CUP, feront le déplacement à l’Abbé-Deschamps pour supporter les leurs face à l’AJ Auxerre dans le cadre de la 36e journée du championnat ce dimanche soir, dans une rencontre qui pourrait voir le PSG être sacré champion de France en cas de contre-performance du RC Lens, en déplacement à Lorient à 17h05. Un sacre qui pourrait attendre le week-end prochain en cas de victoire des Sang et Or, le PSG ayant un avantage considérable à la différence de buts (+49 contre +32).

