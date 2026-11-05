La liste de l’Italie pour affronter la France et la Belgique avec plusieurs nouveaux

Roberto Mancini a dévoilé ce jeudi sa liste en vue des deux rencontres de Ligue des Nations face à la France, le 12 novembre, puis face à la Belgique, le 15. Gianluigi Donnarumma est présent, comme Alessandro Bastoni, Nicolo Barella ou encore Sandro Tonali. On notera aussi la présence de la révélation de l’AC Milan, Alphadjo Cisse (20 ans), convoqué pour la première fois.

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Le joueur du Paris FC, Luca Koleosho, est convoqué, au même titre que Mattia Liberali (19 ans), buteur face à Lens hier avec Côme. Riccardo Cassano (17 ans) et Simone Lontani (18 ans) sont appelés pour la première fois. Moise Kean est blessé.

La liste complète :

Gardiens : Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus)

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Défenseurs : Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter Milan), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter Milan), Daniele Ghilardi (AS Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (AS Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta)

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Milieux de terrain : Nicolò Barella (Inter Milan), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Niccolò Pisilli (AS Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham), Riccardo Cassano (Côme), Simone Lontani (Parme)

Attaquants : Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cissé (AC Milan), Francesco Pio Esposito (Inter Milan), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Côme), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Naples), Nicolò Zaniolo (Udinese)