Real Madrid : le choix fort d’Aurélien Tchouaméni pour son avenir

Lorsqu’Aurélien Tchouaméni signe au Real Madrid l’été dernier, la plupart des observateurs du football européen crient au génie. Il faut dire qu’avec Eduardo Camavinga le club merengue tient sans doute sa future paire de milieu de terrain pour les 10 prochaines années. Oui mais voilà, au sein de l’emblématique club espagnol, il faut d’abord se faire une place parmi un vestiaire rempli de stars internationales, notamment au milieu de terrain. Si Casemiro est parti à Manchester United l’été dernier, Luka Modric et Toni Kroos sont toujours là, Eduardo Camavinga prend de l’envergure tandis que Federico Valverde ou Dani Ceballos sont aussi régulièrement alignés au milieu de terrain.

Autant dire qu’Aurélien Tchouaméni, qui a connu des débuts prometteurs au Real Madrid, a eu bien du mal à se remettre de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Au point même d’enchaîner les matches compliqués, de perdre sa place et de voir de premières rumeurs de départ venir envahir les médias spécialisés en Espagne. Interrogé après la victoire 4-0 des Bleus au Stade de France, l’ancien Monégasque reconnaissait sa période compliquée. «Je suis confiant, je sais ce que je peux faire. Il peut y avoir des moments difficiles dans la carrière d’un athlète, et c’est la première fois que ça m’arrive — mais j’apprends encore. Il y a beaucoup de concurrence au Real et il faut être bon pour jouer.»

Aurélien Tchouaméni se plaît à Madrid

Annoncé en Angleterre du côté de Liverpool notamment, l’international tricolore s’accroche et reprend peu à peu le dessus, au point d’enchaîner quelques titularisations intéressantes comme face à Almeria le 29 avril dernier (4-2). Un gros mieux et des signaux forts du côté de Carlo Ancelotti qui n’a pas hésité à le soutenir publiquement, tout en expliquant les progrès que le principal intéressé devait faire. «Je pense que Tchouameni est un joueur important, car il couvre bien nos défenseurs centraux, il est bon dans la surface de réparation quand les adversaires arrivent. Mais il doit améliorer son maniement du ballon, il est très jeune et il apprend, je lui ai demandé de ne pas trop bouger, car il a beaucoup d’énergie et parfois il perd sa position, surtout avec le ballon.»

Jugé intransférable par le Real Madrid, le principal intéressé n’entend pas quitter la Casa Blanca et ce malgré de possibles renforts estivaux au milieu de terrain tels que Jude Bellingham (BvB) ou Gabri Veiga (Celta Vigo). Selon nos informations, il se sent bien à Madrid et n’a pas changé d’un iota son plan de carrière à savoir s’installer sur le long terme du côté du Santiago Bernabeu. Un choix fort de la part du vice-champion du monde tricolore qui ne se voit pas autre part qu’à Madrid et le fol espoir de voir plus régulièrement une paire Tchouaméni-Camavinga au milieu du Real dans les prochains mois. Pour rappel, lorsqu’ils sont alignés ensemble sur le terrain (à 8 reprises cette saison), la Casa Blanca n’a perdu qu’à une seule reprise… De bon augure pour l’avenir.