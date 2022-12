CdM 2022, France-Maroc : Yassine Bounou était pourtant sûr de la victoire

La suite après cette publicité

La France a battu le Maroc (2-0) et disputera sa deuxième finale de Coupe du Monde de suite, dimanche, face à l'Argentine (16h). Au coup de sifflet final, Yassine Bounou, le portier de la sélection marocaine, a réagi au micro de la chaîne al-Riyadia. Le gardien de but de Séville était pourtant convaincu que son équipe allait l'emporter. « Le match n'était pas facile. Nous rêvions d'aller en finale et nous étions sûrs de la victoire, mais ça n'a pas marché. Les garçons ont joué un grand match, ont fourni un effort énorme. Nous nous sommes procuré des occasions », a-t-il lâché, avant de se projeter vers le match pour la 3e place, programmé samedi face à la Croatie (16h).

« Il nous reste encore un match qu'il faut aborder avec le même sérieux que nous avons montré lors des précédentes rencontres. Le groupe a vraiment montré qu'il était capable de concurrencer les grandes sélections. Le premier but a compliqué notre match mais on a montré qu'on avait de la personnalité et on s'est procuré des occasions après le but encaissé. Après, il y a eu le deuxième but avec un peu de chance... De toute façon nous avons joué un grand match, » a conclu le portier international marocain, qui n'avait encaissé qu'un but dans la compétition avant d'affronter Théo Hernandez et Randal Kolo Muani, ce soir.