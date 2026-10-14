Tout Barcelone se moque de Mario Lemina après sa pique envers Lamine Yamal

«Qui est Yamal ? Je ne le connais pas. Je ne connais que Leroy Sané». En répondant ainsi à la question d’un journaliste sur Lamine Yamal, Mario Lemina mesurait-il pleinement les conséquences que pouvaient avoir ses propos selon le scénario de la rencontre ? Le crack espagnol lui a finalement fait payer ses mots hier soir. Auteur de 2 passes décisives et d’un récital technique, Lamine Yamal a porté son équipe vers une 10e victoire consécutive cette saison (1-4).

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Au sortir de la rencontre, le Barcelonais avait esquissé un large sourire quand un journaliste lui avait lancé : «il te connaît maintenant», une référence à peine voilée à Mario Lemina. Sur son compte Instagram, l’attaquant de 19 ans s’est à son tour pris au jeu des taquineries : «et maintenant, il me connaît ?», a-t-il écrit sur sa dernière publication Instagram. De quoi déclencher les rires de ses coéquipiers.

Des propos contre-productifs

«Je crois que maintenant, il te connaît», a réagi Raphinha. «Je pense qu’il sait qui tu es», ajoute l’international espagnol Fermin Lopez, auteur du deuxième but barcelonais sur une passe décisive de Lamine Yamal. Même adidas, équipementier de Lamine Yamal, s’est laissé entraîner : «le frérot a demandé qui était Yamal et il a eu droit à un tutoriel en direct», réagit avec humour la marque allemande.

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🚨 « C’EST QUI YAMAL ? » 👀 Avant d’affronter le Barça, Mario Lemina avait joué la provocation en conférence de presse : « Je ne le connais pas. Je ne connais que Leroy Sané. » 🗣️ La suite après cette publicité Sur la pelouse de Galatasaray, Lamine Yamal a répondu à sa manière : une victoire 4-1 et à la clé, deux passes décisives, des dribbles dans tous les sens et toute sa palette technique dégainée.⚡💎 Le prodige catalan n’a pas eu besoin de mots. Cette fois, Lemina sait très bien qui c’est. 😎— Foot Mercato (@footmercato) October 14, 2026

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Le quotidien catalan Sport s’en mêle aussi : «Lemina sait dorénavant qui est Lamine Yamal. Le génie de Rocafonda a répondu sur le terrain avec une nouvelle démonstration de virtuosité : un doublé de passes décisives de rêve et le titre de MVP à Istanbul. Mario Lemina a commis l’erreur de sous-estimer Lamine Yamal avant même de l’affronter. Plus de deux ans après Adrien Rabiot à l’Euro, il a à son tour constaté à ses dépens les conséquences de propos minimisant les capacités de Lamine Yamal.» Mundo Deportivo évoque des propos «contre-productifs», tandis que le média turc Sozcu reconnaît une erreur de communication de la part de Lemina : «ses propos se sont retournés contre lui.» Seule la loi du terrain fait foi, et Lamine Yamal s’est chargé de le rappeler.