Mercato PSG : les confidences de Safonov au coach des gardiens de la Russie

Scotché au banc de touche à Paris (0 match disputé cette saison), Matvey Safonov a vécu une trêve internationale mitigée avec la Russie. Dans son pays, les médias lui demandent de quitter la capitale française pour retrouver du temps de jeu ailleurs. Mais l’entraîneur des gardiens de la Sbornaya, Vitaly Kafanov, a fait quelques confidences au média local Sport Mail.

« Si l’on parle de Matvey, sa saison a commencé, mais au PSG, ils ont misé sur un autre gardien. Dès que ce sera son tour, il acceptera le poste. Il faut juste lui donner sa chance et s’attendre à ce qu’il fasse des erreurs. Quant à l’équipe nationale, nous le soutiendrons dans cette situation et nous le sélectionnerons sans hésiter, même s’il n’a pas encore disputé de match. Car en Russie, on peut compter sur les doigts d’une main le nombre de gardiens de but qui évoluent dans des clubs européens », a-t-il déclaré, avant de confier que Safonov lui a fait des confidences sur sa situation au PSG. « Il se porte bien, il attend son heure. Il l’aura », a-t-il indiqué avant de répondre au journaliste qui lui a demandé si le joueur pensait à quitter Paris cet hiver. « Pour autant que je sache, personne n’y pense, ni au club, ni Matvey lui-même ». C’est dit.