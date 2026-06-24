L’épouse de Raphinha sort du silence après une fausse polémique

Natália Belloli, épouse de Raphinha, est récemment sorti du silence pour mettre un terme aux rumeurs circulant au sujet de la situation financière du joueur du FC Barcelone, actuellement blessé sous les couleurs du Brésil à la Coupe du Monde 2026. Suite aux propos de l’ancien international brésilien Vampeta, elle a fermement démenti toute difficulté économique au sein de leur famille dans une interview accordée au site « Daily do Garotinho ». D’après elle, la polémique a pris une ampleur démesurée de l’autre côté des Pyrénées.

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« Honnêtement, je trouve absurde de devoir parler de ma situation financière. Si nous ne gagnions que 10 % de ce que Raphinha gagne aujourd’hui, nous serions déjà très chanceux » a-t-elle déclaré, avant d’insister sur les proportions exagérées de la fake news. « Je ne vois aucune raison d’exposer cela sur les réseaux sociaux, car je suis pleinement consciente de la réalité sociale dans laquelle nous vivons. Si je publiais un message du genre : "Regardez, je ne suis pas pauvre, je suis toujours riche", on m’accuserait de manquer de classe. Je pensais que l’histoire se tasserait, mais ces rumeurs ont déjà atteint l’Espagne et maintenant tout le monde croit que nous traversons des difficultés financières ».