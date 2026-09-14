Matthieu Udol lance son stage de football

Cadre incontournable du RC Lens, avec qui il a remporté la Coupe de France et le Trophée des Champions en 2026, Matthieu Udol lance un projet inédit sur ses terres natales. Du 19 au 23 octobre 2026, le latéral gauche qui a été pré-sélectionné en Équipe de France, organise la première édition du « Centre de Matthieu Udol » à Marly en Moselle, la ville de ses tout premiers pas de footballeur avant d’intégrer l’académie du FC Metz. Ce stage intensif de cinq jours accueillera 50 jeunes joueurs et joueuses issus des catégories U10 à U13 licenciés en club, avec la volonté de leur faire découvrir le quotidien et les exigences du sport de haut niveau.

La suite après cette publicité

Loin de vendre du rêve sur une future carrière professionnelle, le numéro 14 lensois mise avant tout sur la transmission et l’éducation. Encadrés par un directeur et six éducateurs qualifiés, les enfants alterneront entre séances tactiques sur le pré et ateliers de sensibilisation en salle, abordant des thèmes essentiels comme la nutrition, la prévention des blessures ou l’utilisation des réseaux sociaux. Directement impliqué sur place, Matthieu Udol profitera de l’événement pour échanger avec les participants et leur inculquer les valeurs de travail et de persévérance qui ont forgé sa propre réussite.