OM : Bruno Genesio en a marre !

Quand ça ne veut pas… Quatre jours après son succès à Troyes qui mettait fin à une série de 5 défaites consécutives, l’OM a rechuté ce soir face à l’Olympiakos (0-1) lors de cette 2e journée de Ligue Europa. Une issue cruelle car, paradoxalement, les Phocéens ne méritaient pas de perdre. Même un match nul aurait été une déception. Problème, malgré une très large domination et 9 occasions nettes, les hommes de Bruno Genesio ne sont pas parvenus à marquer. Ce manque de réalisme a aussi pesé défensivement en encaissant un but sur coup de pied arrêté contre le cours du jeu.

La suite après cette publicité

«On prend souvent des buts sur coups de pied arrêtés, peste Timothy Weah sur Canal+. Le coach veut avancer dans son plan. On va continuer à avancer avec la tête haute. On voit que cette équipe est une famille. Les résultats vont arriver», promet-il. Mais forcément, les mines étaient déconfites au coup de sifflet final, à l’image d’Himad Abdelli. «On retient le score à la fin. À Troyes, on n’a pas fait un bon match mais on gagne. Ce soir, on fait un bon match mais on perd. On repart avec zéro point. Le foot, c’est les deux cages», abonde l’ancien Angevin.

«C’est frustrant, agaçant même»

Une équipe qu’il retrouvera dimanche prochain en Ligue 1 (15h) mais avant cela, l’OM a encore besoin de soigner son efficacité. Les mêmes scénarios semblent se répéter et cela commence à franchement agacer Bruno Genesio. Devant les caméras du diffuseur, et malgré un sourire de façade, le technicien marseillais a eu des mots assez durs. «Ca fait maintenant 8 matchs, seulement 2 victoires et c’est difficile de répéter quasiment les mêmes choses après les matchs. C’est frustrant, agaçant même. Il faut plus, beaucoup plus», martèle-t-il.

La suite après cette publicité

Il s’inclut lui-même dans l’équation. «Il y a des explications aussi. Ça fait 4 mois qu’on est là, nous le staff et on doit avancer plus vite.» Comprendre que tout le monde est dans le même bateau et il n’est pas question de lâcher les joueurs malgré la période difficile. Sorti de la zone rouge en championnat le week-end dernier, l’OM vit un début de campagne européenne difficile. Ses deux défaites inaugurales le placent au 31e rang et compliquent sa qualification directe au sein d’un top 8. Le prochain rendez-vous continental aura lieu la semaine prochaine sur la pelouse du Sturm Graz.