Les lourdes accusations de l'avocat français de LaLiga contre le PSG

Javier Tebas a mis ses menaces à exécution. Venu au secours du Real Madrid après l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain jusqu’en 2025, le président de LaLiga avait annoncé qu’il allait porter plainte contre le club de la capitale et Manchester City. Farouchement engagé dans la lutte pour le respect du fair-play financier, l’Espagnol a donc officiellement porté plainte hier.

En attendant de connaître les suites de cette action, l’avocat de LaLiga en France, Juan Branco, s’est exprimé au micro de RMC Sport pour justifier l’action des dirigeants espagnols. En clair, ils veulent « changer le système » et demandent une « harmonisation » des règles du fair-play financier. Ensuite, comme sait très bien le faire Javier Tebas, Branco s’en est pris au PSG.

Branco accuse le PSG

« Cela fait des années que le PSG réussit à esquiver le droit applicable. Ils ont eu des tactiques plus ou moins efficaces. Plus ou moins légales d’ailleurs. Il y a eu un certain nombre de procédures judiciaires qui ont été lancées suite à un certain nombre de manœuvres qui n’étaient pas tout à fait dans les clous. On établit une règle et ils arrivent à la contourner à chaque fois. Manchester City fait de même », a-t-il déclaré, avant d’affirmer que le PSG a pu devancer le Real Madrid dans le dossier Mbappé parce qu’il n’a pas de revenus légaux (les Rouge-et-Bleu ont approché les 700 M€ de revenus pour la saison 2021/2022, ndlr). Alors que la Casa Blanca c’est autre chose.

« Ce ne sont pas des transfusions qui viennent du Qatar. Des revenus qui sont le fruit de son activité commerciale, de son rayonnement. Le Real s’est retrouvé en position de concurrence déloyale par rapport au PSG. On se retrouve avec le Real qui économise ses petits sous année après année, qui n’a pas fait de grands recrutements ces deux dernières années et se retrouve dans une position où il ne peut pas suivre les propositions faites par le PSG. C’est une situation compliquée et injuste. » Affaire à suivre.