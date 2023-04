Premier League : Tottenham tient tête à Manchester United !

Le match d’après. Humilié sur la pelouse de Newcastle (1-6) le week-end dernier, Tottenham, septième au coup d’envoi, devait relever la tête face à Manchester United, au pied du podium. Désormais entraînés par Ryan Mason (31 ans), successeur de Cristian Stellini limogé après la débâcle contre les Magpies, les Spurs se présentaient en 3-4-3 avec un trio offensif composé de Richarlison, Kane et Son. Dans les buts, Forster remplaçait Lloris. De son côté, Erik ten Hag alignait un 4-2-3-1 où Antony, Bruno Fernandes et Sancho soutenaient Rashford, seul en pointe. Auteurs de trois victoires consécutives en championnat, les Red Devils voulaient enchaîner au Tottenham Hotspur Stadium avec l’ambition de sécuriser un peu plus leur place dans le top 4 en vue d’une qualification en Ligue des champions.

Manchester United se balade…

Un choc qui débutait de la meilleure des manières pour les Mancuniens. Dominateurs dans le jeu, les visiteurs ne tardaient pas à se mettre en évidence et à enfoncer des Spurs amorphes. Absolument pas attaqué, Sancho, décalait sur la gauche, percutait et ouvrait parfaitement son pied droit pour ajuster Forster d’une frappe croisée dans le petit filet opposé (0-1, 7e). En souffrance défensivement, les coéquipiers de Lenglet laissaient beaucoup d’espaces et Man United ne se faisait pas prier pour en profiter. Une nouvelle fois trouvé sur le côté gauche de la surface, Sancho voyait sa frappe détournée par Porro et sauvée par Perisic d’une tête salvatrice sur sa ligne (19e). Dans la foulée, c’est Bruno Fernandes qui s’essayait. Après avoir éliminé Dier, le Portugais armait une frappe flottante que Forster écartait avec difficulté (25e). Il fallait finalement attendre la demi-heure de jeu pour voir une réelle occasion londonienne.

Sur corner, Perisic coupait la trajectoire du ballon au premier poteau mais tombait sur De Gea, décisif (28e). Malgré un bel état d’esprit offensif, les Spurs n’inquiétaient pas, outre mesure, l’arrière-garde mancunienne. Pire encore, c’est Manchester qui était tout proche du break avant la pause. Sur une superbe ouverture d’Eriksen, Rashford profitait du laxisme défensive adverse pour armer une reprise instantanée mais Forster s’interposait (encore) (39e). Fragile, Tottenham craquait finalement quelques secondes plus tard. Au terme d’un contre assassin, Rashford se jouait trop facilement de Dier et ajustait le dernier rempart des Spurs (0-2, 44e). En contrôle, peu inquiété défensivement et souvent menaçant, Manchester United virait logiquement en tête à la pause.

Le sursaut d’orgueil des Spurs !

Au retour des vestiaires, Tottenham sonnait la révolte. Bien plus tranchante, la formation londonienne mettait à mal la défense mancunienne. Si Clément Lenglet voyait sa tête échouer sur la barre transversale de De Gea (48e), Pedro Porro profitait lui d’une frappe repoussée pour égaliser d’une belle reprise de l’extérieur du droit (1-2, 56e). Dans la foulée, Fernandes trouvait lui la barre de Forster (57e). Sous pression, les Red Devils se montraient cependant de plus en plus friables. Face à un bloc replié, Tottenham tentait alors d’en profiter mais ni Hojbjerg (61e), ni Perisic (63e), ni Son (65e), ni Kulusevski, suppléant de Richarlison, ne trouvaient le chemin des filets. Acculés malgré les entrées en jeu de Fred et Martial, les Red Devils conservaient tant bien que mal leur léger avantage dans un second acte totalement dominé par les Londoniens. De son côté, Tottenham gâchait, à l’instar de Dier totalement seul mais incapable de cadrer sa tête face à De Gea (68e). Souvent proche de craquer, Manchester United faisait malgré tout preuve d’une belle résistance sur le plan défensif mais les locaux trouvaient finalement la faille.

Après un dégagement de De Gea, Kane récupérait le ballon et adressait un caviar à Heung-Min Son. Face à Forster, le Coréen ne tremblait pas et égalisait (2-2, 79e). Dans les dix dernières minutes, les Red Devils tentaient de reprendre l’avantage mais se heurtaient à des Spurs beaucoup plus cohérents. Avec ce résultat (2-2), les Red Devils marquent le pas mais conservent leur 4e place. Forts de 60 points au compteur, les hommes d’Erik ten Hag sont désormais à deux points de Newcastle, bourreau des Spurs le week-end dernier et vainqueur dans le même temps d’Everton. De son côté, Tottenham relève un peu la tête après l’humiliation vécue contre les Toons et grimpe au 5e rang avant un choc décisif. Lors de la 34e journée, la bande à Ryan Mason se déplacera à Anfield, pour y défier Liverpool, septième mais à une petite longueur seulement des Spurs.

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 4 Man United 60 31 18 6 7 48 39 9 5 Tottenham 54 33 16 6 11 60 53 7

