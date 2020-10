Harvey Blair passe professionnel avec Liverpool

Liverpool a fait signer son premier contrat professionnel à l'une de ses jeunes promesses, Harvey Blair (17 ans). L'attaquant a rejoint les Reds en U12 alors qu'il évoluait précédemment chez l'ennemie intime de Manchester United.

«En bonne forme durant la pré-saison», informe le communiqué, le joueur réalise sa première saison avec le groupe U18. On ne devrait donc pas le voir tout de suite en équipe première.

