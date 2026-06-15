Coupe du Monde 2026 : le programme TV, où et quand voir les matches

Cette nouvelle journée de Coupe du Monde s’annonce particulièrement chargée, avec un programme TV alléchant et quatre rencontres au programme. C’est l’Espagne, un des grands favoris, qui lancera le bal face au Cap-Vert, dès 18h. Nul doute que la bande de Lamine Yamal voudra frapper fort pour son entrée en lice.

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Derrière, à 21h, la Belgique défiera l’Egypte dans une autre belle affiche. Les couches-tard pourront ensuite profiter du duel entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay à minuit, alors que l’Iran et la Nouvelle-Zélande mettront fin à ce lundi de football à 3h du matin pour les plus courageux.

Lundi 14 juin

À 18 heures (heure française) - Groupe H : Espagne - Cap-Vert (beIN Sports 1, M6)

À 21 heures (heure française) - Groupe G : Belgique - Egypte (beIN Sports 1, M6)

Mardi 15 juin