La sortie forte de Samir Nasri sur les problèmes financiers de Manchester City

Depuis plusieurs semaines, Manchester City est dans l’œil du cyclone après avoir été reconnu coupable de 114 infractions au fair-play financier entre 2009 et 2018. Alors que les sanctions n’ont pas été révélées et pourraient être très dures, les Cityzens sont repris de volée en Angleterre par de nombreux observateurs et d’anciens joueurs. Joueur de Manchester City de 2011 à 2017, Samir Nasri a remporté deux Premier League avec les Cityzens. Ce mardi, sur Canal+, Nasri a expliqué qu’il était assez serein face à la situation :

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«Inquiet ? Non. J’ai fait un message au président pour afficher mon soutien. Ils ont l’air plutôt confiants. Ils savent ce qu’il leur ait reproché, ils sont plutôt confiants. J’ai cru voir à droite à gauche d’anciens joueurs donner leur opinion… OK, mais sur le terrain, on a gagné les titres. Ils peuvent nous les enlever, nous on sait qu’on les a gagnés.»