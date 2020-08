Ligue des Champions : Corentin Tolisso se dit heureux pour l'OL mais...

Ce Final 8 réserve bien des surprises. Si la victoire du Bayern sur le Barça pouvait se prévoir, l'ampleur du score (8-2) semblait en revanche inenvisageable. La qualification de l'OL pour les demi-finales aux dépens de Manchester City est aussi inattendue. Les Gones défieront donc les Bavarois pour une place en finale et hasard de la compétition, ils retrouveront un certain Corentin Tolisso (26 ans). Formé à Lyon avant d'être transféré à Munich en 2017 contre 41 M€, le milieu de terrain a hâte de retrouver son ancien club dont il suit toujours les résultats. Au cours d'un entretien avec L'Equipe, le champion du monde a évoqué ce rendez-vous et affirme également que ses partenaires et lui-même devront se méfier.

«C'est assez exceptionnel. En partant de Lyon, je me suis toujours demandé quand j'allais pouvoir rejouer contre eux, mais je n'imaginais pas que ça serait en demi-finale de la Ligue des champions. Je suis vraiment content de pouvoir revoir tout le monde, les ex-coéquipiers, le staff... Ça va être un très très gros match, ils ont fait un super parcours en éliminant la Juventus et Manchester City. (...) Lyon est en demi-finales de la C1, et je ne pense pas qu'une équipe arrive là par chance. À aucun moment, on ne sous-estimera cette équipe. Peut-être que d'un point de vue allemand, c'est l'équipe la moins connue. Mais tout le monde a regardé le match et vu de quoi l'OL était capable. Quand les gros matches sont là, Lyon répond toujours présent. On a vu la performance face à City, deuxième de Premier League et qui a un gros potentiel offensif.» On ne pourra pas dire qu'il n'a pas prévenu.